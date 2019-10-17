У фракції Слуга народу припускають, що наземне метро на Троєщину, яке нараховуватиме 25 зупинок, вдасться запустити у грудні 2020 року.

Наземне метро, яке поєднає Троєщину з Борщагівкою через Центральний залізничний вокзал, можна запустити у грудні 2020 року.

За словами народного депутата від фракції Слуга народу Олександра Ткаченка, нова лінія, у разі запуску, може складатися з 25 зупинок, сім з яких проходитимуть через Троєщину.

– Починаючи з вул. Милославська, буде використано лінії швидкісного трамваю до станції Троєщина, далі маршрут виходить на залізницю через Лівобережну – Березняки на Видубичі і Либідську, прямує до залізничного вокзалу, де знову буде використано лінію швидкісного трамваю через Політехнічну до Борщагівської з кінцевою зупинкою на Кільцевій, – написав Ткаченко.

Проект вдасться здійснити за умов співпраці з Мінінфраструктури і Укрзалізницею, додав він.

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Ткаченко ще додав, що реалізація проекту вимагатиме спорудження нових станцій Либідська і Протасів Яр, а також реконструкції станцій Троєщина-2, Лівобережна, Дарниця, Лівий берег, Видубичі і Північна, та плюс двох електродепо.

Крім того, потрібно буде примкнути лівобережну та борщагівську лінії швидкісного трамваю до залізниці, провести відгалуження на Березняках і спорудити залізничні платформи на п’яти станціях, повідомив Ткаченко.

– Лінія стане повноцінним видом міського транспорту, що регулярно ходитиме з 6.00 до 24.00, – обіцяє нардеп.

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