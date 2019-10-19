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Факти / Україна

Коли закінчиться бабине літо і прийде холодна осінь

Тепла і суха погода протримається до кінця наступного тижня, прогнозують синоптики.

погода

Українці радітимуть бабиному літу до кінця наступного тижня, заявила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, вдень слід очікувати 17-20 градусів тепла, а вночі 5-8 вище нуля. Наступного тижня може трохи похолодати – до 15-17 градусів тепла вдень.

За прогнозом, який озвучили в Укргідрометцентрі, тепла і суха погода збережеться до 25-26 жовтня.

– Можливо, в наступні вихідні в Україну прийде справжня осінь – з дощами і холодом, – сказала Голеня.

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Зі свого боку народний синоптик Леонід Горбань розповів, що бабине літо закінчитися в Україні 24 жовтня, а перші морози прийдуть в Україну в середині листопада.

– Справжню зиму слід очікувати з 12 грудня, – додав Горбань.

До речі, раніше Факти ICTV публікували календар магнітних бур на 2019 рік.

Джерело: УНІАН

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