PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Міністри утвердили трирічну програму розвитку Карпат

Кабмін на засіданні у неділю затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 рік.

Міністри утвердили трирічну програму розвитку Карпат

Програма розвитку українських Карпат спрямована на покращення соціального та економічного розвитку гір та підвищення транспортної доступності окремих гірських територій.

Вона включає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей.

Читайте: Українські дороги хочуть зробити платними для іноземців

Це територія площею майже 60 тис. км², з 715 гірськими населеними пунктами, переважна більшість з яких – 94% – села і з майже 978 тис. жителів.

Нагадаємо, що за проектом державного бюджету, на дороги в Україні у 2020 році виділять 74,4 млрд грн.

Джерело: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення
Уряд спростив призначення субсидій для окремих категорій населення
Кабмін призначив п’ять голів ОДА, а двох звільнив
Кабмін призначив п’ять голів ОДА, а двох звільнив
Наталія Новак стала в.о. голови НАЗК
Наталія Новак стала в.о. голови НАЗК
Кабмін віддав Дубілету Державну службу статистики
Кабмін віддав Дубілету Державну службу статистики
Гральний бізнес
Легалізація грального бізнесу: урядовий законопроект уже в Раді
Гроші шахтарям і на доступне житло: Кабмін передав до Ради зміни до держбюджету-2019
Гроші шахтарям і на доступне житло: Кабмін передав до Ради зміни до держбюджету-2019
Гуртожитки колишніх держпідприємств віддадуть територіальним громадам – законопроект
Гуртожитки колишніх держпідприємств віддадуть територіальним громадам – законопроект
Захист бізнесу в Україні – Кабмін створив спеціальну комісію
Захист бізнесу в Україні – Кабмін створив спеціальну комісію
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка