Кабмін на засіданні у неділю затвердив Державну програму розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 рік.

Програма розвитку українських Карпат спрямована на покращення соціального та економічного розвитку гір та підвищення транспортної доступності окремих гірських територій.

Вона включає широке коло питань: побудова доріг, створення нових робочих місць, розвиток туризму в регіоні Карпат, зокрема Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської і Чернівецької областей.

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Це територія площею майже 60 тис. км², з 715 гірськими населеними пунктами, переважна більшість з яких – 94% – села і з майже 978 тис. жителів.

Нагадаємо, що за проектом державного бюджету, на дороги в Україні у 2020 році виділять 74,4 млрд грн.