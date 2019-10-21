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Факти / Україна

Опалювальний сезон пройде без проблем – Гончарук

Влада заготовила достатню кількість вугілля та газу для нормального проходження опалювального періоду в Україні.

Опалювальний сезон пройде без проблем – Гончарук

Влада зробила усе потрібне, щоб опалювальний сезон в Україні пройшов без проблем.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, для цього було заготовлено достатню кількість вугілля на складах та газу в наших сховищах.

– У нас у придатному для експлуатації стані вся необхідна інфраструктура, – підкреслив прем’єр.

Водночас Гончарук не виключив локальних аварій у роботі тепломереж під час опалювального сезону.

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– Але ми розуміємо, як з ними справлятись, тому я впевнений, що зиму країна пройде нормально, – додав Гончарук.

До слова, раніше Гончарук заявляв, що проблеми зі стартом опалювального сезону можуть відчути два міста.

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ДжерелоЄвроправда

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