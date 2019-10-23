Комісія з регулювання азартних ігор має бути максимально незалежною від держави. Чим більшою буде така залежність, тим більший ризик того, що вона виступатиме годівницею для чиновників.

Про це у інтерв’ю виданню Главком заявила колишня уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська, коментуючи урядовий проект закону щодо державного регулювання грального бізнесу.

– Обсяг ринку – мінімум мільярд доларів, який на ньому обертається щорічно. І, звичайно, цей орган буде здатним нелегально фінансувати певні політичні процеси і існувати в інтересах політиків, – заявила вона.

За словами Загребельської, у законопроекті вона не побачила гарантій незалежності членів цієї комісії, які призначаються та звільняються виконавчою гілкою влади, і виключного переліку підстав для їхнього звільнення немає.

– Якихось особливих вимог до членів комісії я так само не побачила. При цьому ці люди будуть ухвалювати рішення щодо дуже чутливого ринку з величезною кількістю коштів, – підкреслила експерт.

На її думку, максимальна кількість контролю має бути передана до рук населення як найбільш зацікавленого в тому, аби гральних закладів не було.

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– Є такий простий інструмент контролю над тим, легальний це гральний автомат чи ні. Якщо він легальний, то має бути ввімкнений у систему прийняття ставки і зареєстрований в певному державному реєстрі. Як про це дізнатись? За допомогою звичайного мобільного телефону, просканувавши нанесений на автомат QR-код – і одразу отримати інформацію, чи зареєстрований він в системі. У разі з’ясування, що цей автомат встановлений нелегально, має бути проста можливість повідомити про це профільний орган, який просто приїде і забере його. В такому разі ми всі будемо виконувати функцію контролерів, – підкреслила Загребельська.

Президент Володимир Зеленський раніше завив, що легалізація грального бізнесу допоможе прибрати відповідні нелегальні заклади з вулиць.