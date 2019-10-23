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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Орган, що контролюватиме азартні ігри, не має стати годівницею для чиновників – Загребельська

Комісія з регулювання азартних ігор має бути максимально незалежною від держави. Чим більшою буде така залежність, тим більший ризик того, що вона виступатиме годівницею для чиновників.

Орган, що контролюватиме азартні ігри, не має стати годівницею для чиновників – Загребельська

Про це у інтерв’ю виданню Главком заявила колишня уповноважена Антимонопольного комітету Агія Загребельська, коментуючи урядовий проект закону щодо державного регулювання грального бізнесу.

– Обсяг ринку – мінімум мільярд доларів, який на ньому обертається щорічно. І, звичайно, цей орган буде здатним нелегально фінансувати певні політичні процеси і існувати в інтересах політиків, – заявила вона.

За словами Загребельської, у законопроекті вона не побачила гарантій незалежності членів цієї комісії, які призначаються та звільняються виконавчою гілкою влади, і виключного переліку підстав для їхнього звільнення немає.

– Якихось особливих вимог до членів комісії я так само не побачила. При цьому ці люди будуть ухвалювати рішення щодо дуже чутливого ринку з величезною кількістю коштів, – підкреслила експерт.

На її думку, максимальна кількість контролю має бути передана до рук населення як найбільш зацікавленого в тому, аби гральних закладів не було.

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– Є такий простий інструмент контролю над тим, легальний це гральний автомат чи ні. Якщо він легальний, то має бути ввімкнений у систему прийняття ставки і зареєстрований в певному державному реєстрі. Як про це дізнатись?

За допомогою звичайного мобільного телефону, просканувавши нанесений на автомат QR-код – і одразу отримати інформацію, чи зареєстрований він в системі.

У разі з’ясування, що цей автомат встановлений нелегально, має бути проста можливість повідомити про це профільний орган, який просто приїде і забере його.  В такому разі ми всі будемо виконувати функцію контролерів, – підкреслила Загребельська.

Президент Володимир Зеленський раніше завив, що легалізація грального бізнесу допоможе прибрати відповідні нелегальні заклади з вулиць.

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