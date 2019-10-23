Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що всередині політичної сили немає розколу.

За словами Давида Арахамії, Слуга народу має партійну дисципліну, тому чутки про розкол не відповідають дійсності.

Всі хочуть побачити якийсь розкол всередині Слуги народу. Такого немає. Я всіх вас, журналістів, бачу кожен день в парламенті, в кулуарах, правильно? Ви ж бачите, як ми голосуємо? Якщо ми голосуємо і у нас є нормальна партійна дисципліна, все працює – отже, жодних розколів немає, – сказав Арахамія.

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Він також додав, що у фракції Слуга народу є гарячі дискусії.

Але вони не можуть стати причиною розколу або навіть натяку на розкол всередині.

До слова, раніше Давид Арахамія запропонував депутатам фракції Слуга народу пройти поліграф.