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Факти / Україна / Політика

Жодного розколу у Слузі народу немає – Арахамія

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що всередині політичної сили немає розколу.

Жодного розколу у Слузі народу немає – Арахамія

За словами Давида Арахамії,  Слуга народу має партійну дисципліну, тому чутки про розкол не відповідають дійсності.

Всі хочуть побачити якийсь розкол всередині Слуги народу. Такого немає. Я всіх вас, журналістів, бачу кожен день в парламенті, в кулуарах, правильно? Ви ж бачите, як ми голосуємо? Якщо ми голосуємо і у нас є нормальна партійна дисципліна, все працює – отже, жодних розколів немає, – сказав Арахамія.

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Він також додав, що у фракції Слуга народу є гарячі дискусії.

Але вони не можуть стати причиною розколу або навіть натяку на розкол всередині.

До слова, раніше Давид Арахамія  запропонував депутатам фракції Слуга народу пройти поліграф.

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