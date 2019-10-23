Президент України Володимир Зеленський заявив, що члени комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Президент України Володимир Зеленський вважає за потрібне, аби всі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

– Якщо цією перевіркою буде встановлена хоча б найменша ймовірність того, що хтось із депутатів брав гроші за голосування в комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи. Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – хоч би якими гіркими вони були, – заявив президент.

Також він зазначив, що така процедура має торкнутися депутата, який вів сумнівне листування щодо “розв’язання питань”.

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– І якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось. Механізм, як на мене, простий і прозорий. А тому – набагато кращий, ніж з‘ясування стосунків через соціальні мережі і телеграм-канали, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила справу про можливе отримання $30 тис. хабаря 11 депутатами Слуги народу, які є членами парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики.