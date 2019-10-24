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Факти / Україна

Останні теплі вихідні: якою буде погода 26 та 27 жовтня (КАРТА)

Синоптики прогнозують, що 26 та 27 жовтня – це останні теплі вихідні в Україні до кінця осені. Туман припиниться лише з наступного тижня, 28-29 жовтня.

погода

В суботу, 26 жовтня, на всій території Україні сухо та сонячно.

У західних областях – від +17 до +20, на півдні +19, на півночі, у центрі та на сході – до +18.

У Києві без опадів, вночі 8-10, а вдень 16-18 вище нуля.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 21 до 27 жовтня

Погода на 26 жовтня

На неділю, 27 жовтня, синоптики також прогнозують суху погоду.

Температура повітря практично не зміниться.

На Закарпатті +20, у Чернівецькій області +21, у решті західних областей – від +16 до +19.

На півдні +19, у північних, центральних та східних областях +18.

У столиці без опадів, вночі 7-9, вдень до 18 градусів тепла.

Погода на 27 жовтня

Синоптик Наталка Діденко запевняє, що 26 та 27 жовтня будуть останніми теплими вихідними до кінця осені 2019.

До слова, синоптики спрогнозували, коли закінчиться бабине літо і прийде холодна осінь.

Джерело: Укргідрометцентр

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