Синоптики прогнозують, що 26 та 27 жовтня – це останні теплі вихідні в Україні до кінця осені. Туман припиниться лише з наступного тижня, 28-29 жовтня.

В суботу, 26 жовтня, на всій території Україні сухо та сонячно.

У західних областях – від +17 до +20, на півдні +19, на півночі, у центрі та на сході – до +18.

У Києві без опадів, вночі 8-10, а вдень 16-18 вище нуля.

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На неділю, 27 жовтня, синоптики також прогнозують суху погоду.

Температура повітря практично не зміниться.

На Закарпатті +20, у Чернівецькій області +21, у решті західних областей – від +16 до +19.

На півдні +19, у північних, центральних та східних областях +18.

У столиці без опадів, вночі 7-9, вдень до 18 градусів тепла.

Синоптик Наталка Діденко запевняє, що 26 та 27 жовтня будуть останніми теплими вихідними до кінця осені 2019.

До слова, синоптики спрогнозували, коли закінчиться бабине літо і прийде холодна осінь.