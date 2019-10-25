Станом на сьогодні проведення виборів на Донбасі не є можливим, оскільки там не забезпечена безпека.

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив, що для проведення виборів на Донбасі необхідно забезпечити безпеку у регіоні.

– Чи можливі вибори на Донбасі взагалі? На мою думку, на сьогодні – ні. Щоб їх там провести, необхідно забезпечити безпеку, – сказав Діденко.

Він вважає, що першочерговим завданням України має бути відновлення контролю над кордоном. Крім того, необхідне виведення іноземних збройних формувань з території Донбасу.

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Діденко додав, що питання виборів також потрібно врегулювати законодавчо, адже зараз вибори на тимчасово окупованих територіях не можна проводити.

Новий закон має ухвалити Верховна Рада, проте наразі складно говорити, що він передбачатиме.

До слова, напрацювання щодо реінтеграції Криму та Донбасу можуть подати до кінця 2019 року.

Джерело: Фокус