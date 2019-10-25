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Факти / Україна

Стрілок у Харкові підірвав себе гранатою – поліція

Чоловік, який відкрив стрілянину в Харкові, підірвав себе гранатою.

стрельба в харькове

Глава поліції Харківської області Валерій Сокуренко розповів, що внаслідок перестрілки в Харкові загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

Також загинув винуватець стрілянини в Харкові.

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Після скоєння злочину чоловік почав переховуватися від поліції на автомобілі.

За словами Сокуренка, стрілок від’їхав на кілька кілометрів від місця злочину. Там він підпалив авто і втік. Коли копи його наздогнали і запропонували здатися, чоловік підірвав себе гранатою. Стрілком виявився раніше судимий житель Горлівки Донецької області.

– Так ми думаємо, що він підірвав себе. У нього було ще чотири гранати, – сказав він.

Глава поліції розповів, що жертвою перестрілки став чоловік, який перебував у злочинному угрупованні.

Сокуренко зазначив, що поліція зараз працює над встановленням замовника вбивства.

Нагадаємо, біля супермаркету на вулиці Клочківській в Харкові сталася стрілянина. У місті була введена поліцейська операція Сирена.

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