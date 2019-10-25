Стрілянина у Харкові біля супермаркету потрапила на відео.

У мережі з’явилося відео перестрілки біля супермаркету в Харкові.

На ньому видно, як зловмисники стріляють у двох людей, а потім сідають в автомобіль і їдуть з місця події.

В результаті стрілянини постраждало двоє чоловіків, але один з них помер дорогою в лікарню.

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До слова, у мережі поширюють інформацію, що одним із постраждалих є Георгій Ісаков – колишній член спортивного клубу Оплот.

Нагадаємо, стрілянина у Харкові сталася 25 жовтня о 12.05. На місці працює поліція, яка з’ясовує всі обставини події.