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Стрілянина в Харкові потрапила на відео (18+)

Стрілянина у Харкові біля супермаркету потрапила на відео.

стрілянина в харкові

У мережі з’явилося відео перестрілки біля супермаркету в Харкові.

На ньому видно, як зловмисники стріляють у двох людей, а потім сідають в автомобіль і їдуть з місця події.

В результаті стрілянини постраждало двоє чоловіків, але один з них помер дорогою в лікарню.

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До слова, у мережі поширюють інформацію, що одним із постраждалих є Георгій Ісаков – колишній член спортивного клубу Оплот.

Нагадаємо, стрілянина у Харкові сталася 25 жовтня о 12.05. На місці працює поліція, яка з’ясовує всі обставини події.

Фото: Нацполіція

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