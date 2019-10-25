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В Україні можуть повернути призов до армії з 18 років

Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціює повернення призову на строкову службу з 18 років.

В Україні можуть повернути призов до армії з 18 років

Відповідну ініціативу озвучили в Офісі президента під час робочої наради, і її підтримав Генеральний штаб ЗСУ.

За словами начальника відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковника Миколи Качаненко, в питаннях призову до лав ЗСУ існують певні розбіжності між законом про військову службу та президентським указом про призов.

У законодавчому документі йдеться, що призову підлягають громадяни, яким виповнилося 18 років, а відповідно до останніх президентських указів, призивали громадян з 20 років.

– Така розбіжність негативно впливає на призовну кампанію. Молода людина, зазвичай, після закінчення школи чи коледжу намагається влаштуватися в житті – хтось починає працювати, хтось заводить сім’ю. І в подальшому хлопець розглядає службу в армії як небажану, – сказав офіцер.

Читайте: Осінній призов 2019: дата і план по Києву

Також на нараді підняли питання збільшення суми штрафів щодо неявки за повісткою та інші законодавчі ініціативи щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку.

– Для призовника сьогодні не є проблемою сплатити штраф у 255 гривень і продовжувати ігнорувати повістки. За ухилення від військової служби у нас покарання не позбавлення волі, а лише обмеження.

Найсуворіший наш суд у кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання. Тому окремим призовникам вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити у війську, – вважає Качаненко.

Раніше ми розповідали хто підлягає осінньому призову, які терміни служби і що буде за неявку за повісткою.

Джерело: Армія Inform

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