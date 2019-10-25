Володимир Зеленський підписав закон, за яким нардепів, які прогулюють засідання, позбавлять виплат.

Володимир Зеленський підписав закон зі змінами до законодавства про позбавлення права народних депутатів на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин засідань парламенту.

Згідно з документом №1035-2, нардеп не отримає виплат, якщо він протягом місяця пропустить більше третини голосувань на пленарних засіданнях або більше половини засідань комітету, до складу якого він входить.

Відповідно до закону, навіть якщо народний обранець не зареєструвався за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки “за”, але у цей день брав участь у голосуваннях, він вважається зареєстрованим.

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Закон передбачає, що дані участі народного депутата у не менше 70% голосуваннях є підставою для нарахування йому заробітної плати.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що нардепи-кнопкодави обов’язково платитимуть штраф.