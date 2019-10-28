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Факти / Україна

Аеропорт Жуляни “заміновано” – пасажирів евакуювали

В аеропорту Київ імені Сікорського (Жуляни) пасажирів евакуювали через повідомлення про замінування летовища.

Аеропорт Жуляни “заміновано” – пасажирів евакуювали

У Києві правоохоронці проводять перевірку у міжнародному аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни) через повідомлення про замінування.

До поліції подзвонив невідомий і повідомив про мінування кількох об’єктів – обласної лікарні та аеропорту.

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За словами прес-секретаря аеропорту Галини Бондаренко, через це можливі затримки рейсів на 15-40 хв.

– У таких випадках на всіх об’єктах проводиться перевірка. Наразі працюють вибухотехніки й кінологи. Затримка може зайняти годину-півтори. Пасажири очікують біля терміналів, скасування рейсів не буде, – зазначила Бондаренко.

Раніше Факти ICTV писали, що 56-річний чоловік “замінував” станцію метро Почайна в Києві через те, що йому не продали жетон.

Джерело: Прямий

Фото: УНІАН

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