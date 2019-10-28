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Факти / Україна / Суспільство

В Україні можуть скасувати медичні довідки

У Кабміні розглядають можливість скасування медичних довідок при влаштуванні на роботу або для відвідання басейну.

В Україні можуть скасувати медичні довідки

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет вважає, що медичні довідки держава вимагає у найнесподіваніших місцях.

– Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн. Наскільки ці вимоги виправдані? – пише міністр.

За його словами, на Заході немає такої практики, тому це вагомий аргумент на користь скасування таких вимог.

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Дубілет зазначив, що наразі така пропозиція розглядається і закликав українців взяти участь у її обговоренні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я скасувало медичну картку 026/о, яка була потрібна для вступу у дитячий садок та школу.

Джерело: Дмитро Дубілет

Фото: Unsplash

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