У Кабміні розглядають можливість скасування медичних довідок при влаштуванні на роботу або для відвідання басейну.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет вважає, що медичні довідки держава вимагає у найнесподіваніших місцях.

– Наприклад, у держслужбовців при прийомі на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр та нарколог). Або славнозвісна довідка у басейн. Наскільки ці вимоги виправдані? – пише міністр.

За його словами, на Заході немає такої практики, тому це вагомий аргумент на користь скасування таких вимог.

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Дубілет зазначив, що наразі така пропозиція розглядається і закликав українців взяти участь у її обговоренні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я скасувало медичну картку 026/о, яка була потрібна для вступу у дитячий садок та школу.

Джерело: Дмитро Дубілет