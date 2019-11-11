PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У ДБР немає справ проти моряків за перетин Керченської протоки – Труба

У Державному бюро розслідувань немає проваджень проти моряків за перетин Керченської протоки, проте ретельно вивчаються дії керівництва держави, яке направило їх туди.

Роман Труба

ДБР з’ясовує, чи умисно керівництво України скерувало наших моряків до Керченської протоки, розуміючи ймовірність того, що вони потраплять у полон, розповів його директор Роман Труба.

– Ми з’ясовуємо, чи були правопорушення у діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення військового стану… Тому ми проводимо допити моряків, призначаємо експертизи, вилучаємо документи, – пояснив він.

Директор ДБР пообіцяв, що результати розслідування після всіх експертиз та допитів будуть об’єктивими.

Читайте: Україна направила РФ ноту через захоплені в Керченській протоці кораблі

Труба також закликав п’ятого президента Петра Порошенка долучитися до слідчих дій, запросивши його на допити.

Нагадаємо, у вересні слідчі ДБР отримали доступ до секретних документів з Офісу президента щодо конфлікту в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Джерело: Роман Труба

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДБР проводить обшуки у власника Прямого Макеєнка
ДБР проводить обшуки у власника Прямого Макеєнка
ДБР проаналізує доходи Порошенка за 5 років
ДБР проаналізує доходи Порошенка за 5 років
Чиновники Міноборони свідомо купували неякісні бронежилети
Справа про бронежилети: ДБР оголосило підозру п’ятьом посадовцям Міноборони
ДБР
Бракує слідчих! Розслідування справ Майдану може загальмувати
Україна направила РФ ноту через захоплені в Керченській протоці кораблі
Україна направила РФ ноту через захоплені в Керченській протоці кораблі
Посадки у турборежимі: хто з корупціонерів може незабаром опинитися за ґратами
Посадки у турборежимі: хто з корупціонерів може незабаром опинитися за ґратами
Українські моряки
Росія може оголосити звільнених українських моряків у розшук – адвокат
Росія незабаром поверне кораблі, захоплені біля Керченської протоки – Пристайко
Росія незабаром поверне кораблі, захоплені біля Керченської протоки – Пристайко
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка