У Державному бюро розслідувань немає проваджень проти моряків за перетин Керченської протоки, проте ретельно вивчаються дії керівництва держави, яке направило їх туди.

ДБР з’ясовує, чи умисно керівництво України скерувало наших моряків до Керченської протоки, розуміючи ймовірність того, що вони потраплять у полон, розповів його директор Роман Труба.

– Ми з’ясовуємо, чи були правопорушення у діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення військового стану… Тому ми проводимо допити моряків, призначаємо експертизи, вилучаємо документи, – пояснив він.

Директор ДБР пообіцяв, що результати розслідування після всіх експертиз та допитів будуть об’єктивими.

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Труба також закликав п’ятого президента Петра Порошенка долучитися до слідчих дій, запросивши його на допити.

Нагадаємо, у вересні слідчі ДБР отримали доступ до секретних документів з Офісу президента щодо конфлікту в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Джерело: Роман Труба