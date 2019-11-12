Через введення нових правил щодо виплати субсидій деякі особи можуть не отримати допомогу.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що деяким особам, які звернулися за субсидіями, можуть не нарахувати допомогу за жовтень 2019 року.

Така помилка пов’язана з тим, що було введено нові правила, згідно з якими українці отримуватимуть платіжки без урахування пільг і субсидій.

Відповідна проблема може виникати через неточності в даних.

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Якщо подібна помилка виникне, українцям рекомендують звертатися до органу соціального захисту населення за місцем проживання, щоб уточнити інформацію.

Субсидію за жовтень в такому випадку нарахують наступного місяця.

До слова, у Кабінеті міністрів назвали середню суму субсидії за жовтень.