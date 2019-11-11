Право на отримання субсидії в Україні мають сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу.

З травня 2020 року розмір зазначеного платежу збільшиться до 20% від доходу на місяць.