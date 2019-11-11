Хто має право на субсидії
Право на отримання субсидії в Україні мають сім’ї, які витрачають на оплату комуналки більше, ніж розмір обов’язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу.
З травня 2020 року розмір зазначеного платежу збільшиться до 20% від доходу на місяць.
Як оформити субсидію
Для того, щоб оформити субсидію, вам буде потрібно заповнити і подати:
- заяву про призначення субсидії;
- декларацію або довідку про доходи осіб, які прописані (проживають) у житлі;
- договір про оренду житла (якщо його знімають).
Заповнені документи потрібно подати до органів соціального захисту населення під час особистого візиту або відправивши поштою. Також існує можливість оформити заяву онлайн на сайті Міністерства соцполітики.
Як перевірити, чи є субсидія
Перевірити, чи призначили вам субсидію на оплату комуналки, також можна на сайті Міністерства соцполітики.
Вам буде потрібно ввести свою адресу, після чого ви зможете побачити стан і розмір допомоги на неопалювальний та опалювальний періоди.
Також ви можете ознайомитися з більш детальною інформацією, натиснувши на “око”, яке знаходиться в кінці рядка.
Як видаватимуть субсидію
В Україні вже запустили систему монетизації субсидій, завдяки чому субсидіанти зможуть отримувати допомогу у вигляді живих грошей. На сьогодні така послуга отримувачів субсидій доступна в 38 банках.
Якщо ж ви хочете отримувати монетизовану субсидію в банку, якого немає в списку, то варто звернутися в управління соцзахисту та надати реквізити рахунку в банку, в який потрібно надсилати субсидію.
Ті, у кого немає рахунків у відповідних банках, також можуть отримувати допомогу через Укрпошту за адресою, яка була вказана під час звернення за субсидією.
Кому не призначають субсидію
У 2019 році не мають право на отримання субсидії:
- особи, які здійснили купівлю або оплату послуги на суму понад 50 тис. грн;
- власники авто, які випустили менше 5 років тому;
- орендодавці, які не задекларували доходи від здавання майна в оренду;
- особи, які заборгували за оплату комунальних послуг понад 340 грн;
- власники житла з великою площею. 120 кв. м для квартири і 200 кв. м для будинку. З цього правила вилучені дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї;
- особи, які отримали земельну ділянку, квартиру (будинок) або авто за 12 місяців перед зверненням за субсидією;
- працездатні громадяни, які не навчаються, не працюють і не перебувають на обліку в службі зайнятості.
Як перевіряють субсидіантів
Людей, які хочуть отримати субсидію, перевіряють працівники комісії органів соціального захисту.
Особливу увагу можуть привернути особи, які більшу частину часу проводять за кордоном.
Під час перевірки найчастіше звертають увагу на ремонт і наявність дорогої техніки в житлі.
Що буде, якщо знайдуть порушення?
Штраф не передбачений в тому випадку, якщо комісія знаходить неправильно зазначену інформацію у субсидіанта.
Однак в такому випадку зобов’язують повернути гроші, які були надані як субсидія.