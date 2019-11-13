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Факти / Україна

Чиновниці Офісу президента повідомили про підозру

13 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам, серед яких і співробітниця Офісу президента.

НАБУ

Учасникам злочинного угруповання, яких викрили під час отримання хабара у розмірі $150 тис., повідомили про підозру.

Повідомлення про підозру від детективів НАБУ отримали:

  • керівник одного з головних департаментів Офісу президента;
  • екс-заступниця міністра культури, яка обіймала посаду у 2011 році;
  • фізична особа – посередник.

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Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 27 (Види співучасників), ч. 4 ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, 12 листопада НАБУ затримало членів злочинного угруповання, які вимагали хабар у розмірі $300 тис.

Джерело: НАБУ

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