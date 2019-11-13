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Факти / Україна

Хабар за посаду – що відомо про арешт співробітниці Офісу президента

12 листопада НАБУ затримало співробітницю Офісу президента під час отримання хабара.

Хабар за посаду – що відомо про арешт співробітниці Офісу президента

Факти ICTV зібрали всю відому інформацію про цю подію.

Після чого затримали чиновницю Офісу президента

НАБУ тривалий час проводило негласні слідчі розшукові дії, під час яких вдалося задокументувати, що певне угруповання вимагало від фізичної особи хабар у розмірі $300 тис.

Серед них була і керівник одного з головних департаментів Офісу президента.

Хабар зловмисники вимагали за сприяння у призначенні на вищу посаду в керівництві Нафтогазу.

Співробітницю Офісу президента затримали після того, як був отриманий перший транш у розмірі $150 тис. Разом з нею також були арештовані інші члени угруповання, серед яких екс-заступниця міністра культури, яка займала відповідну посаду в 2011 році.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру фігурантам справи.

Кого саме підозрюють

Наразі НАБУ не назвало імена осіб, яких заарештували за отримання хабара. Однак в ЗМІ з’явилася інформація, що зазначеною співробітницею Офісу президента може бути Світлана Кондзеля.

Вона обіймає посаду директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації. Працювала в різних відділах Адміністрації президента з 2005 року, а з 2015 року перебуває на керівній посаді.

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45-річна Кондзеля родом зі Львова, отримала вищу освіту у Львівській комерційній академії за спеціальністю Правознавство.

Також вона вчилася в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі і Національній академії державного управління при президентові України.

У декларації за 2018 рік вона вказала, що має квартиру площею 86 кв. м в селі Крюковщина під Києвом, а також квартиру у Львові площею 114 кв. м, яка записана як спільна власність.

Спільницею Кондзелі називають Вікторію Лісничу. Вона обіймала посаду заступниці міністра культури з вересня 2010 року до жовтня 2011 року.

Як відреагували в Офісі президента

В Офісі президента заявили, що глава держави підтримує дії, спрямовані на боротьбу з корупцією.

– Для глави держави немає своїх і чужих. Корупція має бути викоренена: що вища посада корупціонера, то небезпечніші для держави зловживання з його боку, – повідомили в Офісі президента.

Ім’я затриманої співробітниці також не називали.

До слова, 11 листопада за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн кредитних коштів, які надав НБУ, НАБУ і САП затримали сімох осіб.

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