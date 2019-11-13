У фракції Слуга народу вважають, що скасування призову на військову службу можна провести в кілька етапів.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що наразі існує бачення того, як реалізувати скасування призову в армію, коли виникне відповідна фінансова можливість.

– Реалізувати це можна буде так: спочатку скоротити призов на 20% і замінити його на контрактну армію. Потім побачити, що у нас все нормально, що ми контролюємо процес, тоді скоротити ще на 20%. Тобто, таким покроковим шляхом дійти можна до 100%, – пояснив Арахамія.

Наразі ця ініціатива знаходиться на стадії концепту і розрахунків.

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Нардеп додав, що примусова служба негативно впливає на мотивацію солдатів.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що Міноборони має створити новий правоохоронний орган – Військову поліцію.