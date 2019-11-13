В Україні склалася ситуація, в якій можна побачити, що жінки заробляють менше за чоловіків.

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська розповіла, що потрібно змінювати ситуацію із зарплатами жінок в Україні.

За її словами, українки отримують приблизно на 21% нижчу заробітну плату, ніж чоловіки. І цей показник є вищим за більшість європейських країн.

Вона вважає, що потрібно також створити такі умови, щоб після народження дитини жінки мали можливість повертатись на ринок праці, роботодавці розвивали відповідну інфраструктуру та умови.

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Соколовська також звернула увагу на те, що в Україні також існує велика проблема насильства над жінками.

– Я сама була вражена цифрами. За даними спільного дослідження ОБСЄ та ООН, 70% українок старше 15 років стикалися із психологічним, фізичним чи сексуальним насильством у своєму житті. Це неприпустимо, – сказала міністр.

Вона додала, що українська спільнота має протидіяти зазначеному явищу, а кривдники жінок – отримувати покарання.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що у 2022 році середня зарплата в Україні зросте до 16 тис. грн.

Джерело: Юлія Соколовська