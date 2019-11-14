Погода в Україні на вихідних, 16 і 17 листопада, буде теплою і без опадів.

У суботу, 16 листопада, переважатиме суха і прохолодна погода.

На сході країни вдень очікується 8-10°С вище нуля, вночі від 0-2°С тепла.

У західних областях вдень стовпчики термометрів покажуть +12-14°С, вночі до 6-8°С тепла.

У південній частині України вдень + 12-14°С, вночі + 6-8°С.

На півночі країни +9-11°С вдень, вночі очікується від +1-4°С.

У Києві в суботу сухо, вдень +9-11°С, вночі +2-4°С.

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У неділю, 17 листопада, в Україні продовжиться зниження температури.

На заході очікується сонячна погода з проясненнями. Вдень до +15°С, вночі 4-6°С тепла.

У східних областях вдень +4-11°С, вночі 0-3°С тепла.

У південній частині країни вдень +10-13°С, вночі +2-7°С.

У Києві в неділю вдень +8-10°С, вночі +1-3°С.

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