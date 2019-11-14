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Факти / Україна

Коли День студента 2019 в Україні

Міжнародний день студента в Україні відзначають 17 листопада.

Коли День студента 2019 в Україні

Міжнародний день студента відзначають 17 листопада. У 2019 році він припадає на вихідний день – неділю.

17 листопада 1946 року в Празі був підписаний документ, згідно з яким Всесвітній конгрес студентів встановив день, в який вшановуватимуть пам’ять чеських студентів-патріотів.

В Україні День студента 17 листопада почали відзначати з 1999 року після відповідного Указу президента.

Ні для кого не секрет, що українці святкують День студента двічі – 17 листопада та 25 січня. Однак якщо згадати історію свят, стає зрозуміло, що українське студентство не має жодного відношення до Дня студента 25 січня.

Фото: Pixabay

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