Президент Володимир Зеленський заявив про повне погашення зарплатних боргів перед українськими шахтарями.

Шахтарям Донбасу, Луганщини, Волині та Львівщини 13 листопада Мінфін перерахував 1 млрд грн, повідомив глава держави.

– Гроші вже на рахунках державних шахт. Керівництву залишилося переказати їх на рахунки своїх працівників, – уточнив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що люди завжди будуть пріоритетом держави, а забезпечення виробництва вугільної продукції є надважливим для енергетичної незалежності.

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Нагадаємо, 25 серпня, в День шахтаря, Володимир Зеленський відзначив державними нагородами.

Джерело: Володимир Зеленський