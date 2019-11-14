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Факти / Україна

Як депутати голосували за держбюджет 2020 (СПИСОК)

Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2020 рік у другому читанні. Як голосували народні депутати за законопроект – далі у матеріалі.

Як депутати голосували за держбюджет 2020 (СПИСОК)

За держбюджет 2020 проголосували 280 народних депутатів. Серед них 241 депутат від Слуги народу, ще 20 позафракційних. Також за законопроект проголосували 19 народних обранців від депутатської групи За майбутнє.

Не голосували взагалі 25 депутатів, проти було 55 голоси, а утрималися 18.

Читайте: Субсидії і прожитковий мінімум не постраждають: що треба знати про держбюджет 2020

Факти ICTV публікують поіменне голосування за держбюджет 2020.

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Нагадаємо, що 14 листопада Верховна Рада у другому читанні проголосувала за державний бюджет України на 2020 рік.

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