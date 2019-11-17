У третю неділю листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Факти ICTV зібрали найкращі привітання зі святом.

День працівників сільського господарства – свято осіб, які працюють у сільському господарстві, на підприємствах харчової промисловості та агропромислового комплексу.

Свято було встановлено указом Президента України Про День працівників сільського господарства від 7 жовтня 1993 року.

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У цей день варто привітати ваших знайомих, які мають відношення до сільського господарства.

Для цього Факти ICTV зібрали для вас кілька привітань з Днем працівників сільського господарства, які порадують тих, хто працює в цій галузі.

Хто врожай для нас збирає,

За землею доглядає,

Сіє, жне і не дрімає,

Ясне сонечко чекає?

Тільки ви завжди в трудах,

Серед вас нема невдах.

Кожну зерен насінину

Бережете, мов дитину.

Хай вам Бог додасть снаги,

Зникнуть люті вороги,

А земля дає врожай,

Щоби був плодючим край.

***

В цей святковий день,

В серці хай буде повно пісень.

Хай врожай ще кращий родить,

А худоба добре плодить.

Хай ростуть ваші прибутки,

Люди цінять всі здобутки.

Шану руки працьовиті знають,

Сільськогосподарські робітники гарну зарплату мають.

***

З професійним святом – Днем працівників сільського господарства:

Щастя Вам, усмішок, щедрої долі,

Серце хай гріє людська доброта,

Втоми не знайте ні в чому й ніколи

І будьте здорові на довгі літа.

***

Ваше життя в полях, серед чистого неба,

Серед просторів корисних культур.

Чужі вам лінощі, неробство і млість,

Міський черствий гламур.

Вам би тільки притиснутися щокою до колоска —

Це добре, тихе щастя!

Вам, колеги, сьогодні всі тости,

Процвітання в сільському господарстві!

***

Хай хліб росте і трави зеленіють,

Від праці ваші руки не грубіють,

А душі залишаються живими.

І радістю навіки одержимі!

Хай господарство тільки багатіє,

І кожний так працює, як уміє,

Щоб ви були щасливі і багаті,

І сміх, і радість в кожній вашій хаті!

Щоб бурячки росли, картопелька родила,

І все це обробляти була сила,

Хай Бог пошле дощі, коли потрібно,

І в серці доброти посіє срібло!

***

Сільське господарство годує нас усіх,

Усіх кого любим, старих і молодих.

Без їжі нам не вижить у нашому житті,

І праця в вас найкраща, хоча і на землі!

Спасибі вам за те, що пораєтесь в полі,

Ми дякуємо вам, за ваші, за мозолі.

І всі ми вас вітаєм, із професійним святом,

Любові вам даруєм, і радості багато!

***

Бажаю сил багато вам,

Щоб дали раду ви полям.

Щоб плідний урожай збирався,

Пахучий хліб завжди вдавався.

Щоб господарство надихало,

Прибутками усіх вражало.

Щоб для відпочинку час знайшли,

Його весело провели.

До слова, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, що хоче, аби українські фермери заробляли $20 тис. на місяць.