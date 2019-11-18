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Факти / Україна / Політика

Компенсація за житло: депутатам виплатили 3,29 млн грн

Від початку роботи Верховної Ради IX скликання 120 народних депутатів отримали компенсацію за житло.

Компенсація за житло: депутатам виплатили 3,29 млн грн

Сума компенсації за житло, яка була виділена для 120 народних депутатів, загалом становить 3,29 млн грн.

Деякі депутати отримали відшкодування за два місяці, решта – за один.

До слова, 18 нардепів отримали по 41 600 грн, що, ймовірно, вказує на надання компенсації на житло за два місяці (по 20 800 грн за кожен).

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Нагадаємо, згідно зі статтею 35 закону Про статус народного депутата України, депутати парламенту отримують компенсацію на винайм житла або оплату готельного номера, якщо вони не забезпечені житлом у столиці.

Те ж саме стосується тих нардепів, які мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

Раніше Факти ICTV писали, які зарплати депутатам нарахували за жовтень.

Джерело: Чесно

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