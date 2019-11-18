Від початку роботи Верховної Ради IX скликання 120 народних депутатів отримали компенсацію за житло.

Сума компенсації за житло, яка була виділена для 120 народних депутатів, загалом становить 3,29 млн грн.

Деякі депутати отримали відшкодування за два місяці, решта – за один.

До слова, 18 нардепів отримали по 41 600 грн, що, ймовірно, вказує на надання компенсації на житло за два місяці (по 20 800 грн за кожен).

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Нагадаємо, згідно зі статтею 35 закону Про статус народного депутата України, депутати парламенту отримують компенсацію на винайм житла або оплату готельного номера, якщо вони не забезпечені житлом у столиці.

Те ж саме стосується тих нардепів, які мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж Києва.

Раніше Факти ICTV писали, які зарплати депутатам нарахували за жовтень.

Джерело: Чесно