Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував скандал зі спробами підкупу нардепів з фракції.
Олександр Корнієнко відкинув всі звинувачення виключеної зі Слуги народу народного депутата Анни Скороход.
За його словами, Скороход дійсно пропонувала гроші колегам з фракції, і таких випадків десятки.
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Водночас Корнієнко запевнив, що народні депутати від СН ніколи не брали гроші за голосування.
– Якби у нас була така інформація, процесуально підтверджена, то ці депутати ходили б на допити в НАБУ, – додав глава партії.
Нагадаємо, 14 листопада Давид Арахамія під час засідання Верховної Ради сказав, що народний депутат Скороход пропонувала колегам “грошову допомогу”.
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