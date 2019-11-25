Чи обов’язкова прописка в Україні
Так, реєстрація місця проживання в Україні є обов’язковою. Якщо її немає, громадянин повинен буде сплатити штраф.
Процедура прописки і виписки в Україні
Відповідно до законодавства, людині, яка знялася з реєстрації за попереднім місцем проживання, дається один місяць (30 календарних днів) на те, щоб зареєструватися за новою адресою.
Прописка оформляється в день надання особою всіх необхідних документів та за бажанням заявника може проводитись одночасно з випискою з попереднього місця проживання.
Зняття з реєстрації здійснюється в день звернення. Для цього потрібно мати паспорт і на місці заповнити відповідну заяву.
Які документи потрібні для прописки
- Заява про реєстрацію місця проживання.
- Квитанція про сплату адміністративного збору (13,60 грн).
- Військовий квиток або приписне свідоцтво (для прописки військовозобов’язаних і призовників).
- Заява про зняття з реєстрації місця проживання (у разі здійснення прописки одночасно з випискою за попередньою адресою).
- Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне або тимчасове проживання іноземця в Україні, дозвіл на проживання, посвідчення біженця).
- Документи, що підтверджують право особи на проживання в квартирі, будинку. Таким підтвердженням можуть бути документи на право власності, рішення суду про надання права користування житловим приміщенням, договір оренди або інші документи.
Які документи потрібні для прописки дитини
- Заява, яка заповнюється на місці.
- Паспорти батьків.
- Свідоцтво про народження дитини.
- Квитанція про оплату держмита (13,60 грн).
Чи можлива прописка без згоди власника
Якщо у вас немає документів, які підтверджують право власності, то реєстрація може здійснюватися тільки за згодою власника житла (якщо власників кілька – за згодою усіх власників).
Під час реєстрації потрібна присутність власника. Він повинен мати документи, що засвідчують особу і право власності на нерухомість.
Розмір штрафу за відсутність прописки
Якщо особа не прописалася протягом 30 календарних днів, то їй доведеться сплатити адміністративний збір у розмірі 40,80 грн.
Правопорушення, вчинене повторно протягом 12 місяців, карається більш суворо. Людина отримує штраф за відсутність прописки, розмір якого становить від одного до трьох неоподаткованих мінімумів (до 51 грн).
Як взяти довідку про прописку
Для того, щоб отримати довідку, потрібні такі документи:
- заява (заповнюється на місці);
- документ, що посвідчує особу.
Якщо заяву хоче отримати представник, то до вказаних документів потрібно додати:
- довіреність;
- письмову згоду особи;
- документ, що підтверджує повноваження законного представника.
Чи дійсний паспорт без прописки
Так, він все одно підтверджує особу.