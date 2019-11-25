Прописка в Україні на сьогодні є обов’язковою. Доросла людина може зареєструвати місце проживання, звернувшись до органів місцевого самоврядування, Цент надання адміністративних послуг або до виконавчих органів сільської місцевості.

Адреси всіх Центрів надання адмінпослуг розміщені за посиланням.

Про те, як оформити прописку в Україні для дорослих і дітей, які документи для цього потрібні та розмір штрафу за відсутність місця реєстрації – читайте на Фактах ICTV.