У Києві змінять тарифи на водопостачання та водовідведення. Скільки платитимуть мешканці столиці – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила нові тарифи на водопостачання та водовідведення для Київводоканалу.

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Нові тарифи на воду в Києві:

централізоване водопостачання – 9,86 грн за один кубометр без ПДВ (діючий тариф 9,01, зростання – на 0,85 грн);

централізоване водовідведення – 7,49 грн за один кубометр без ПДВ (діючий тариф 7,97, зменшення – на 0,48 грн).

В результаті – вартість водопостачання стала вище, а водовідведення – знизилася.

Як зміняться тарифи на воду в Києві (ДОКУМЕНТ) by Jen Sher on Scribd

Раніше Факти ICTV писали, що у боржників за житлово-комунальні послуги за рішенням суду можуть арештувати майно та обмежити їм виїзд за кордон.

Джерело: НКРЕКУ