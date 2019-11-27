Київ назвав дедлайн для підписання контракту на транзит російського газу через Україну.

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами та українським законодавством – 13 грудня.

– Це вже виглядає як термінова процедура. Тому що за європейськими правилами, для того, щоб забронювати довгострокові потужності, потрібно зробити це заздалегідь, – заявив виконавчий директор Нафтогазу України Юрій Вітренко.

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За його словами, регулятор та оператор рухають дедлайни якнайдалі, щоб дозволити довгострокове бронювання. Однак у них не вийде відсувати їх на довгий термін за українським законодавством.

– 13 грудня – це дедлайн для довгострокового бронювання. Це надає особливої ​​важливості для початку реальних переговорів, тому що для переговорів немає цілого грудня, лише два тижні, – зазначив Вітренко.

Раніше Факти ICTV писали, що 27 листопада Апеляційний суд округу Свеа у Швеції виніс рішення на користь Нафтогазу за апеляцією Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу.