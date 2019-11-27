Апеляційний суд округу Свеа у Швеції виніс рішення на користь Нафтогазу за апеляцією Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу.

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Апеляційний суд округу Свеа виніс рішення за першою скаргою Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу, яке обнулило зобов’язання української компанії щодо положень контракту бери або плати.

За його словами, Україна здобула повну перемогу у першій апеляції Газпрому.

Рішення суду не може бути оскаржене. Воно звільняє Нафтогаз від оплати $80 млрд.

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Слухання за рішеннями Стокгольмського арбітражу почалися 9 жовтня.

Всього Апеляційний суд округу Свеа повинен розглянути три справи, що стосуються зазначених рішень.

До слова, Юрій Вітренко розповів, що Газпром може віддати близько $3 млрд за рішеннями Cтокгольмського арбітражу природним газом.

Джерело: Юрій Вітренко