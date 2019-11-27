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Факти / Україна

Нафтогаз переміг у першій апеляції Газпрому

Апеляційний суд округу Свеа у Швеції виніс рішення на користь Нафтогазу за апеляцією Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу.

Суд

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що Апеляційний суд округу Свеа виніс рішення за першою скаргою Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу, яке обнулило зобов’язання української компанії щодо положень контракту бери або плати.

За його словами, Україна здобула повну перемогу у першій апеляції Газпрому.

Рішення суду не може бути оскаржене. Воно звільняє Нафтогаз від оплати $80 млрд.

Читайте: Чому Газпром і Нафтогаз знову у Стокгольмському арбітражі – інтерв’ю з Юрієм Вітренком

Слухання за рішеннями Стокгольмського арбітражу почалися 9 жовтня.

Всього Апеляційний суд округу Свеа повинен розглянути три справи, що стосуються зазначених рішень.

До слова, Юрій Вітренко розповів, що Газпром може віддати близько $3 млрд за рішеннями Cтокгольмського арбітражу природним газом.

Джерело: Юрій Вітренко

Фото: Dreamstime

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