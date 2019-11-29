Протягом одного-трьох місяців в Україні введуть сервіс, який скасує паперові квитанції.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів, що в Україні планують запустити сервіс, який зобов’яже всі держоргани переглянути свої процедури і не вимагати паперові квитанції.

Запустити сервіс мають протягом одного-трьох місяців.

За словами міністра, в Україні викорінюватимуть явище, коли чиновники вимагають від громадян квитанцію про оплату і часто з мокрою печаткою.

– Що б ви не оплачували (паспорт, аліменти, мита і т. п.), ви майже завжди не зможете зробити платіж прямо з мобільного додатку або інтернет-банку. Потрібно або платити в місцевих касах або кіосках, або отримувати в банківському відділенні квитанцію, або, в кращому випадку, роздрукувати квитанцію на домашньому принтері, – написав він.

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Новий сервіс працюватиме для всіх банків.

– Ми створимо веб-сторінку (наприклад, check.gov.ua), до якої через просте і надійне API зможуть підключитися будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна завантажити її з накладеної ЕЦП. Тож ви зможете зробити платіж з Приват24, monobank або іншого банку, отримати номер квитанції і відразу показати його чиновнику, – написав він.

Дубілет додав, що після створення сервісу необхідно буде навчити чиновників ним користуватися.

У Кабміні пропишуть вимоги до генерації номерів цих квитанцій, щоб їх не можна було підбирати перебором.

Також новий сервіс знадобиться і приватному бізнесу, оскільки квитанції просять не тільки чиновники.

Раніше Дубілет розповів, що в Україні планують запустити електронні довіреності для громадян. Він зазначив, що це зручний інструмент, якщо потрібно терміново передати документ.