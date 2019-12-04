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Президент Казахстану заперечує анексію Криму – реакція МЗС

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не вважає події в Криму анексією. У Міністерстві закордонних справ України відзначили глибоке занепокоєння такими висловлюваннями.

Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв не вважає, що Росія анексувала Крим.

– По-перше, ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, то сталося. Анексія – це занадто важке слово щодо Криму, – заявив він.

Глава Казахстану заявив, що в його країні немає страху щодо подій в Україні.

– Ніякого страху не було, оскільки у нас, як я вже сказав, абсолютно довірчі, добросусідські відносини з Російською Федерацією. Споконвіку ми вірили в мудрість, порядність російського керівництва, – сказав він.

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що глибоко стурбовані такими висловлюваннями Токаєва.

– Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів, рівноправності і невтручання у внутрішні справи один одного, а також неухильне дотримання загальновизнаних норм міжнародного права, що лежать в основі міждержавних відносин між Україною та Республікою Казахстан. Ці засади, зафіксовані в підписаному ще в 1994 році Договорі про дружбу і співпрацю і з того часу наша держава неухильно їх дотримувалася, – йдеться в повідомленні.

Також у МЗС зазначили, що слова Токаєва суперечать основам українсько-казахстанських відносин і міжнародно-визнаної позиції, зафіксованої в резолюції Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, 27 листопада Apple офіційно визнала Крим російським, позначивши його територію, як приналежну до Російської Федерації. Представники компанії на зустрічі з головою комітету Держдуми РФ з безпеки та протидії корупції Василем Піскарьовим повідомили про внесення правок у свої продукти.

Джерело: Deutsche Welle

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