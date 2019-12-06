На позачерговому засіданні Кабінет міністрів створив спеціальну комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

Комісія має доповісти уряду щодо результатів розслідування до 20 грудня 2019 року.

– Доручив ДСНС провести невідкладні протипожежні перевірки всіх закладів у країні, – повідомив Гончарук.

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Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося загасити пожежу. Після цього вони почали пошуки тіл загиблих.

Джерело: Олексій Гончарук