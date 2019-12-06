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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

В Україні введуть систему контролю над іноземними інвестиціями в ОПК – МЗС

В Україні розробляється система контролю над іноземними інвестиціями в оборонно-промисловому комплексі.

МЗС України

У зв’язку з відомою ситуацією, пов’язаною з підприємством Мотор Січ, на порядок денний вийшло питання введення в Україні системи контролю іноземних інвестицій, особливо в оборонній галузі.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

– Це новий тренд, який виник буквально в останні місяці. Тут теж Міністерство економіки працює з американськими партнерами для того, щоб втілити у нас таку систему, – сказав Божок.

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За його словами, йдеть про створення органу за типом Державної служби експортного контролю, але в частині, що стосується іноземних інвестицій.

– Хочу зазначити, що ми тут йдемо навіть трохи попереду ЄС, оскільки ЄС раптом відчув ту ж проблему, і вони тільки зараз почали замислюватися, що їм це треба робити, – додав Божок.

ПАТ Мотор Січ – один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Він поставляє продукцію більш ніж в 100 країн світу.

Раніше СБУ повідомила, що компанії Мотор Січі два роки фінансували “ДНР”.

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