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Факти / Україна

В Україні запустять службу порятунку 112 – Гончарук озвучив терміни

Служба порятунку 112 почне працювати по всій території України в 2020 році.

гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що у 2020 році в Україні почне працювати служба порятунку 112.

За його словами, створення служби порятунку є найважливішим і найяскравішим проектом, який координується Міністерством внутрішніх справ.

– Це телефон порятунку, координація п’яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей, – зазначив він.

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Гончарук підкреслив, що в Україні багато гине людей через нещасні випадки.

– Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році – врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю, – додав він.

Прем’єр додав, що поки проект запущений в Білій Церкві, а в січні почне працювати в Київській області і далі по всій Україні.

Нагадаємо, Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів підтримав ініціативу президента Володимира Зеленського і виділив на добудову Охматдиту ще 200 млн грн.

Джерело: РБК-Україна

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