Білорусь, РФ і ще 17 країн: хто в ООН голосував проти резолюції щодо Криму

19 країн-членів ООН проголосували проти ухвалення резолюції щодо Криму, в якій йдеться, що Росія повинна вивести свої війська з окупованого півострова.

Читайте: Чий Крим? Казахи запустили флешмоб із вибаченнями перед Україною

Серед країн, що проголосували проти прийняття документа: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

До слова, 63 країни підтримали резолюцію.

Таблиця голосування за «кримську» безпекову резолюцію / Voting results regarding the draft resolution on the problem of the militarization of Crimea ⬇️ pic.twitter.com/L8STsB7R1J

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 9, 2019