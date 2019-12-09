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Білорусь, РФ і ще 17 країн: хто в ООН голосував проти резолюції щодо Криму

19 країн-членів ООН проголосували проти резолюції щодо Криму.

генасамблея ООН

19 країн-членів ООН проголосували проти ухвалення резолюції щодо Криму, в якій йдеться, що Росія повинна вивести свої війська з окупованого півострова.

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Серед країн, що проголосували проти прийняття документа: Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела, Зімбабве.

До слова, 63 країни підтримали резолюцію.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів. Документ, який приймається вже вдруге, доповнено принципово новими положеннями.

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