В Україні з 10 по 13 грудня не очікується сильних морозів, але пройдуть дощі з мокрим снігом.

У вівторок, 10 грудня, по всій території України очікується суха погода. Опади можливі тільки у Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Найхолодніше – на сході і заході. Вночі тут очікуються заморозки від 0 до -2°С, а вдень до +5°С.

На півночі і в центрі країни денна температура становитиме +5-6°С.

У південних областях до +10-12°С.

У Києві вдень очікується +4-6°С, а вночі до 1°С нижче нуля.

У середу, 11 грудня дощ і сніг пройдуть на заході країни. Стовпчики термометра вдень тут покажуть від +2-4°С.

На сході – від -1°С вночі до +4°С вдень.

За прогнозами синоптиків, у центральних областях очікується + 4°С, на півдні + 5°С.

У Києві зберігатиметься суха погода. Температура вдень від +2 до +4°С, а вночі до -1°С.

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У четвер, 12 грудня, прогнозують суху і сонячну погоду по всій території України.

У східних областях стовпчики термометрів опустяться до -1°С вночі, а вдень до +4°С.

На півдні і заході +2-5°С вдень, а вночі заморозки до -1°С.

У Києві сухо і сонячно, вночі до -1°С, вдень 2-4°С.

У п’ятницю, 13 грудня, у західних областях очікується мокрий сніг з дощем. Температура вдень тут сягне +2-4°С, вночі – до -1°С.

На сході вночі -3°С, вдень +1°С, на півночі і в центрі вночі до -1°С, вдень від 2 до 4°С.

У південних областях вночі до +2°С, а вдень максимум +5°С.

У Києві вночі -1-1°С, вдень 1-3°С тепла.

До слова, раніше синоптики дали прогноз, якою буде погода на Новий рік 2020.