Шмигаль стане новим міністром оборони України: звернення Зеленського

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль стане новим міністром оборони України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 14 липня 2025 року.

Зеленський про призначення Шмигаля міністром оборони

– Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України. Саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, завдань і дуже багато відповідальності, – наголосив Зеленський.

Президент розповів, що розраховує на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України.

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На його думку, важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей з українськими партнерами про те, що працює, а що потребує перегляду або активізації.

За словами Зеленського, він запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та оновити його роботу на основі досвіду підтримки виробництва та підприємництва, який є в неї як у першого віцепрем’єр-міністра та міністра економіки.

Зеленський про виробництво зброї в Україні

Президент заявив, що Україна обов’язково продовжить збільшувати власне виробництво зброї та розвиток усіх оборонних проєктів – як своїх, так і спільних із партнерами.

– Це одне з пріоритетних завдань для оновленого уряду. Маємо збільшити частку власного виробництва зброї – це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам, – вважає він.

На його думку, потрібно спрямувати більше власної, української, економічної сили на забезпечення Сил оборони України.

Він переконаний, що важливо провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал.

Зеленський припустив, що також важливо прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у державних інституціях, адже це точно дасть змогу скоротити всі зайві витрати.

Водночас потрібно дати більше соціальної впевненості усім українцям. Всі програми стійкості в Україні мають працювати на 100%, наголосив глава держави.

Зеленський про допомогу Україні від Данії

Сьогодні президент провів зустріч з міністром оборони Данії Троельсом Люндом Поульсеном, якому подякував за підтримку.

– У нас з Данією майже зразкова співпраця – багато проєктів уже реалізовано, домовленості є. Сьогодні говорили про наступні спільні кроки, заявив Зеленський.

Глава держави розповів, що зараз триває підготовка до розмови з президентом Франції. За словами Зеленського, він цінує бачення Еммануеля Макрона, координацію нашої політики та українську взаємодію з Францією.

Зеленський про зустріч з Келлогом

Президент розповів, що зустрівся зі спеціальним представником президента США генералом Кітом Келлогом, який почав візит в Україну.

-. Ми говорили продуктивно. Я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей, – сказав Зеленський.

За його словами, ця війна триває тільки через Росію та бажання кремлівського диктатора Володимира Путіна продовжувати та затягувати її.

– Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна з цим погоджуватися, – переконаний президент України.

На його думку, треба робити абсолютно все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, реального миру й гарантування безпеки.

Мир можливий лише завдяки силі – українська сторона говорила про це з президентом США Дональдом Трампом і представниками Конгресу.

Як пояснив Зеленський, триває робота на рівні наших команд – України та США, щоб забезпечити необхідні сили й засоби для захисту життів, нашої держави.

Наприклад, йдеться про американську зброю та санкції США проти Росії – уже підготовлений санкційний закон у Конгресі.

Водночас потрібно забезпечити європейське фінансування і підтримку, а також нашу спільну оборону, наголосив Зеленський.

Він розповів, що українські військові, наша розвідка та спеціальні служби нададуть генералу Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій та які нові наступальні кроки готує Росія.

За словами Зеленського, Росія досі має на кошти, щоб руйнувати життя сусідів, і не тільки України.

– Але світ знає, куди бити, щоб Путін відчув біль, а Росія – потребу шукати миру. Російські фінанси на війну треба обрізати, – сказав він.

Крім цього, необхідно обрізати зв’язки Росії з Іраном та Північною Кореєю, а також будь-яке постачання компонентів та обладнання для російської воєнної промисловості, переконаний він.

Зеленський подякував українській команді, США, Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо систем ППО Patriot для України.

Водночас Україна працює щодо великих оборонних угод з Америкою.

– Зараз ще не час, щоб говорити про деталі публічно. Але ми можемо разом зробити багато заради безпеки, – сказав він.

За словами Зеленського, Україна абсолютно готова до всіх чесних і дієвих кроків заради тривалого миру і реальної безпеки.

Проте саме Росія не готова, тому її треба примушувати – і це відбувається, наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував усім, хто з Україною, допомагає зберігати глобальну увагу до України, потреб нашої держави та людей.

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