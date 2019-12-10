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Факти / Україна

Домовленості щодо Донбасу можуть зірвати на будь-якому етапі – Загороднюк

Наразі зберігається велика ймовірність того, що домовленості щодо врегулювання конфлікту на Донбасі можуть зірвати.

андрій загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк розповів, що не варто очікувати швидкого врегулювання конфлікту на Донбасі.

Він також вважає, що існує велика ймовірність зриву відповідних домовленостей на будь-якому з етапів.

– Але є прогрес: працюємо над поверненням бранців, створенням нових пунктів перетину. Давайте також вміти оцінювати наші перемоги, а не лише поразки, – повідомив Загороднюк.

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Міністр додав, що з нормандського саміту можна зробити висновок про те, що будь-яка зустріч і переговори потребують ретельної підготовки.

За словами Загороднюка, під час зустрічі нормандської четвірки вдалося створити позицію для проведення подальших переговорів, в основі якої лежить територіальна цілісність України.

До слова, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова до патрулювання Донбасу після того, як Україна отримає контроль над кордоном з РФ.

Джерело: Андрій Загороднюк

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