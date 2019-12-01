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Факти / Україна

Сенцов став почесним громадянином Парижа

Українському режисерові Олегу Сенцову вручили документи про почесне громадянство Парижа.

Олег Сенцов

Відбувся візит українського режисера Олега Сенцова до французького Парижа.

Під час перебування у Парижі, йому вручили документи про почесне громадянство міста.

– Олег Сенцов в Парижі: через рік після приїзду свого адвоката і його двоюрідного брата він отримує почесне громадянство міста, – повідомляє прес-служба Європарламенту.

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Сенцов заявив, що продовжить боротися за звільнення всіх українських політв’язнів і висловив надію на підтримку в цій справі.

Згідно з інформацією ЗМІ, перед церемонією вручення почесного громадянства відбулася закрита зустріч режисера з мером Парижа Анн Ідальго.

Нагадаємо, 25 листопада у Страсбурзі Олегу Сенцову вручили премію За свободу думки імені Андрія Сахарова.

Джерело: Європарламент

Фото: Європарламент

Відео: Європарламент

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