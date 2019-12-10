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Факти / Україна

У день нормандського саміту на Донбасі загинули троє бійців – фото та імена

У штабі Операції об’єднаних сил назвали імена загиблих на Донбасі 9 грудня.

У день нормандського саміту на Донбасі загинули троє бійців – фото та імена

Штаб ООС оприлюднив імена загиблих українських воїнів, які 9 грудня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Загиблі були бійцями 14-ї окремої механізованої бригади.

Читайте: Спостереження за припиненням вогню на Донбасі вестимуть цілодобово – Меркель

Молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження

Молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження

Старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.

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