У день нормандського саміту на Донбасі загинули троє бійців – фото та імена

У штабі Операції об’єднаних сил назвали імена загиблих на Донбасі 9 грудня.
Штаб ООС оприлюднив імена загиблих українських воїнів, які 9 грудня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Загиблі були бійцями 14-ї окремої механізованої бригади.
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Молодший сержант Андрій Войтович, 1990 року народження
Молодший сержант Віктор Пруський, 1970 року народження
Старший солдат Сергій Сирота, 1997 року народження
Нагадаємо, 9 грудня у Парижі відбувся нормандський саміт. За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню на Донбасі відбудеться до кінця 2019 року.
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