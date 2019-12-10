У школі Чернігова спалах вірусного гепатиту А: захворіли 30 дітей

41 людина заразилася вірусним гепатитом А в одній зі шкіл Чернігова. З них 30 дітей.

У загальноосвітній школі № 7 у Чернігові зафіксовано спалах вірусного гепатиту А.

Станом на 10 грудня зареєстрований 41 хворий, серед них 30 дітей та 11 дорослих.

39 осіб були госпіталізовані і 31 вже виписали зі стаціонару.

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Хворим поставлений діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно. У 35 хворих діагноз підтверджений імунологічно.

У лабораторному центрі прокреслили, що ситуація у них на контролі, а протиепідемічні заходи тривають.

Нагадаємо, у жовтні через спалах гепатиту А у цій само школі Чернігова ввели карантин. Тоді до лікарні потрапили 16 учнів.

Джерело: Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України