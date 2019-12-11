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Факти / Україна / Політика

Трамп на зустрічі з Лавровим закликав Росію закінчити війну в Україні

Дональд Трамп під час зустрічі з Сергієм Лавровим згадав війну в Україні та втручання Росії у вибори в США.

Трамп на зустрічі з Лавровим закликав Росію закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп провів зустріч із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, під час якої закликав Росію врегулювати конфлікт із Україною.

Про це йдеться у повідомленні адміністрації американського президента.

Крім українського питання, Трамп закликав Москву не втручатися в президентські вибори у США в 2020 році.

Цікаво, що Лавров після зустрічі заявив, що вони з Трампом “вибори взагалі не обговорювали”.

Читайте: Washington Post закликає США змінити політику щодо України

Президентські вибори у США призначено на 3 листопада 2020 року.

Нагадаємо, в оборонному бюджеті США на 2020 рік передбачено виділення Україні $300 млн військової допомоги.

Джерело: Інтерфакс

Фото: RealDonaldTrump

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