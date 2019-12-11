Трамп на зустрічі з Лавровим закликав Росію закінчити війну в Україні

Дональд Трамп під час зустрічі з Сергієм Лавровим згадав війну в Україні та втручання Росії у вибори в США.
Президент США Дональд Трамп провів зустріч із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, під час якої закликав Росію врегулювати конфлікт із Україною.
Про це йдеться у повідомленні адміністрації американського президента.
Крім українського питання, Трамп закликав Москву не втручатися в президентські вибори у США в 2020 році.
Цікаво, що Лавров після зустрічі заявив, що вони з Трампом “вибори взагалі не обговорювали”.
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Президентські вибори у США призначено на 3 листопада 2020 року.
Нагадаємо, в оборонному бюджеті США на 2020 рік передбачено виділення Україні $300 млн військової допомоги.
Джерело: Інтерфакс
Фото: RealDonaldTrump