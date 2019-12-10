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Факти / Україна

$300 млн військової допомоги Україні: Конгрес погодив бюджет США

У 2020 році Україна має отримати від США $300 млн військової допомоги  Конгрес погодив оборонний бюджет.

Конгрес США

У оборонному бюджеті США на 2020 рік, який уже погодив Конгрес, передбачено виділення Україні $300 млн для реалізації ініціативи зі сприяння в галузі безпеки.

Окрім того, у військовому бюджеті на 2020 рік закладено запровадження санкцій проти російської енергетики через будівництво трубопроводів Північний потік-2 та Турецький потік.

Читайте: США готові продати Україні більше Javelin – Тейлор

Остаточне ухвалення бюджету очікується до кінця 2019 року.

Раніше резидент США Дональд Трамп запропонував виділити Україні на безпеку та оборону в 2020 році $250 млн.

Джерело: Reuters

Фото: Dreamstime

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