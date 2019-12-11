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Факти / Україна / Політика

У 2020 році уряд не буде збільшувати стипендії – Новосад

Міністр освіти і науки Анна Новосад заявила, що Кабмін не буде збільшувати стипендії у наступному році, а навпаки скоротить відсоток тих, хто її отримує.

У 2020 році уряд не буде збільшувати стипендії – Новосад

Анна Новосад вважає, що соціальні стипендії потрібно верифікувати, а через істотне збільшення стипендій потрібно поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно може її отримувати.

Вона додала, що на наступний рік не будуть закладати збільшення стипендій.

– Є два типи стипендій – соціальні та академічні. Соціальні стипендії потрібно верифікувати, аби їх отримували ті категорії студентів, які цього потребують, – пояснила міністр.

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Політик вважає, що академічні стипендії потрібно збільшити, але гроші для цього на 2020 рік не закладали.

– Коли ми говоримо про академічні стипендії, то це має бути інструментом мотивації. Вони повинні бути набагато вище, ніж є зараз.

На наступний рік поки збільшення не закладали. Але все ж через істотне збільшення стипендій ми повинні поступово зменшувати відсоток тих, хто потенційно може отримувати, – додала вона.

Раніше Ганна Новосад повідомила, що з 2020 року всі російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

Джерело: РБК-Україна

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