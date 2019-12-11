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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

УРП бути: Кабмін оскаржив рішення суду щодо Зіньківської нафтогазової площі

Шостий апеляційний адміністративний суд оскаржив рішення щодо умов конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) вуглеводнів, які видобуватимуться на Зіньківській нафтогазовій площі.

УРП бути: Кабмін оскаржив рішення суду щодо Зіньківської нафтогазової площі

9 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення, яке було ухвалене Окружним адмінсудом міста Києва, і задовольнив скарги органів виконавчої влади у справі щодо оскарження умов конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) вуглеводнів, які видобуватимуться на Зіньківській нафтогазовій площі.

Апеляції подавали Кабінет міністрів України і Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища, а також переможці конкурсу.

Судом першої інстанції було скасовано пункт конкурсних умов, яким дозволяється участь у конкурсі спеціально створеним юридичним особам (SPE) з обов’язковим наданням гарантій виконання умов УРП від материнських компаній.

Через це виникав небезпечний прецедент, який міг дозволити переглянути рішення про переможців на інших восьми дільницях у рамках конкурсу УРП. Це ставило під загрозу конкурси УРП в Україні, які вже відбулися, діючі та майбутні. Позов в суд до Кабміну та Міненерго подавала компанія Укрнафтобуріння.

Як відзначають експерти, брати участь у конкурсах УРП зі спеціально створеною для проекту компанією (SPE) – це загальноприйнята міжнародна нафтогазова практика. Заборона в Україні подібної практики буде лише відлякувати міжнародних інвесторів.

Варто відзначити, що з SPE у конкурсі УРП брали участь більшість компаній: Західнадрасервіс – ТОВ ВЕЛЛ КО, Sigma Bleyzer та Aspect Energy – Ukrainian Energy LLC, Vermilion Ukraine Exploration B. V., ТОВ ГеоАльянс Партнерство – Geo Alliance Partnership B. V., а також ДТЕК в особі Oil&Gas Overseas Trading B.V. і Нафтогазексплуатація.

SPE в Україні раніше створювали найбільші міжнародні компанії, такі як Shell, Exxon Mobil, Nafta. 1 липня Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) затвердила переможців конкурсу на розробку дев’яти нафтогазоносних площ.

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Переможцями наймасштабнішого в історії України конкурсу залучення інвесторів на підставі УРП були обрані сім заявок: Укргазвидобування – за двома лотами самостійно (Бузовська, Берестянська) і ще за двома у партнерстві з канадською Vermilion Energy (Балаклійська, Іванківська), ТОВ Енерджі Юкрейн, за якою стоїть американська Aspect Energy (Варвинська), Укрнафтобуріння (Русанівська), Geo Alliance (Софіївська), ТОВ Велл До нафтовидобувника Західнадрасервіс (Угневська), Ойл енд гез оверсіз трединг Бі.Ві. та ТОВ Нафтогазексплуатація, що входять у ДТЕК (Зіньковська).

Роман Опимах під час перебування на посаді виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній України (зараз голова Держгеонадра) повідомляв, що з моменту укладення угоди з урядом нафтогазові компанії будуть зобов’язані протягом п’яти років інвестувати понад $430 млн на проведення сейсмічних робіт (зокрема 3D на площі 3, 7 тис. км²).

А також пробурити 39 розвідувальних свердловин, паралельно працюючи над відновленням законсервованих об’єктів для якнайшвидшого отримання газу. Уряд, ділові кола та міжнародне співтовариство оцінили конкурс, що відбувся, як конкурентний і прозорий.

Нагадаємо, Україна продовжила контракт з Росією на транзит нафти до Європи на 10 років – до 2030-го.

Фото: analytics.news

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