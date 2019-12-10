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Різанина у Сребрениці: що відомо про масштабний військовий злочин

Різанина у Сребрениці була скоєна під час Боснійської війни і вважається одним із наймасштабніших військових злочинів в історії сучасної Європи.

Різанина у Сребрениці меморіал

Різанина у Сребрениці сталася у період з 13 до 22 липня 1995 року, під час Боснійської війни. Тоді так звані боснійські серби вчинили масове вбивство боснійських мусульман.

У результаті різанини загинули приблизно 8 тис. хлопчиків і чоловіків віком від 12 до 77 років. Ця подія вважається одним із найбільших військових злочинів в історії сучасної Європи.

Різанина у Сребрениці була вчинена після захоплення міста так званою армією Республіки Сербської за участю воєнізованого формування Скорпіони, яке контролювало МВС Сербії.

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У міжнародних судах довели, що події у Сребрениці не були випадковим явищем. Тобто різанину попередньо спланували.

Гаазький трибунал у кількох справах визнав геноцидом різанину у Сребрениці. А вже у 2007 році те саме визнав і Міжнародний суд.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що на Донбасі може відбутися “різанина як у Сребрениці”.

Він вважає, що таке можливо, якщо контроль над кордоном з РФ передадуть Україні до ухвалення закону про амністію.

Фото: Dreamstime

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Різанина у Сребрениці: що відомо про масштабний військовий злочин
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